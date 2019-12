Dieta e surgelati: 10 cose da sapere per un uso corretto dei surgelati

Evitare fin da piccoli di diventare obesi e prevenire il diabete, significa mangiare sano già da piccoli e i surgelati ci possono aiutare nella nostra dieta che sia varia ed equilibrata. Una dieta è una sana alimentazione deve garantire proteine e energia, varietà degli alimenti e 5 pasti al giorno nelle giuste quantità e se lo facciamo in modo giusto, lo possiamo fare anche usando i prodotti sottozero.

Ecco le 10 cose da sapere per un uso corretto dei surgelati per una buona dieta

1)Impariamo a distinguere congelato e surgelato: i cibi congelati si possono trovare a temperature che vanno da -7 gradi a -12 gradi, e nel momento che vengono scongelati, vanno a perdere parzialmente i loro valori nutritivi. I surgelati invece subiscono un raggiungimento di -18 gradi in modo rapidissimo in modo da non danneggiare la struttura biologica degli alimenti e in questo modo le loro qualità nutrizionali rimangono inalterate.

2)Si può ricongelare un prodotto solo se è cotto: iniziamo a dire che a casa non si può surgelare, questo è un processo industriale, a casa si può solo congelare. Attenzione se per caso a casa vi capita di scongelare un prodotto, se volete rimetterlo nel congelatore dovete prima cuocerlo.

3)Per legge nei surgelati non ci possono essere né coloranti né conservanti: questo serve a prolungare la vita dell’alimento, non ci sono additivi aggiunti come molti sostengono. Se le verdure surgelate hanno un colore brillante è perché vengono sottoposte ad un trattamento termico per disattivare gli enzimi.

4)Verdure surgelate e fresche contengono le stesse vitamine e nutrienti: surgelati e fresche hanno le stesse proprietà nutrizionali, anzi a volte i surgelati sono superiori. Una verdura viene raccolta e surgelata subito, quella che viene messa in vendita rimane per giorni negli scaffali e può perdere le sue proprietà.

5)Il pesce surgelato e quello fresco posseggono gli stessi nutrienti? Iniziamo a dire che il pesce è fonte naturale di vitamina A e D, di iodio, selenio, omega 3 e acidi grassi. Il pesce surgelato è pescato nei mari più puliti al mondo e per evitare il lavoro alle casalinghe, prima di essere congelati vengono eviscerati, sfilettati, spellati e decapitati, e con le leggi di oggi che prevedono il produttore, la prima surgelazione, l’imballaggio a norma, l’area di pesca, la scadenza, fanno si che il pesce surgelato sia sicuro al 100%.

6)Qualità del prodotto e rispetto della catena del freddo: grazie al corretto mantenimento del surgelato, i loro valori nutrizionali sono uguali a quelli del prodotto fresco. La catena del freddo serve a garantire l’integrità del prodotto surgelato come regole e tecniche che vanno dalla produzione al trasporto per preservare la qualità del prodotto, fino alla vendita dove tutti devono rispettare delle regole.

7)I surgelati, veri alleati dello spreco: i surgelati ci danno l’opportunità di consumare solo quelli che ci occorre, hanno una lunga scadenza, non bisogna lavarli prima di cuocerli e quindi consumiamo meno acqua e devono cuocere di meno, consumiamo meno gas.

8)Grazie ai surgelati si risparmia: sembrerebbero più costosi di quelli freschi, ma non lo sono. Le verdure vengono raccolte e i pesci vengono pescati nelle stagioni giuste e durante l’anno il loro prezzo non cambia mai, mentre se parliamo dei prodotti freschi i prezzi oscillano durante la stagione. Un altro motivo per cui i surgelati convengono e che del prodotto che andiamo ad usare da una confezione, non buttiamo via niente, si mangia tutto.

9)I surgelati, in particolare le verdure, invogliano i bambini a mangiarla: i surgelati aiutano i bambini a superare la verdurofobia, mettere davanti ai bambini un piatto divertente e renderlo appetitoso con formati simpatici che possono essere bocconcini, frittate e polpette tutti fatti di verdure, possono aiutare molto le mamme con questi bambini. Risparmio di tempo in cucina e i bambini che mangiano ortaggi tutto l’anno.

10)Andate al ristorante e nel menù trovate dei prodotti con l’asterisco: i prodotti con l’asterisco non sono un ripiego, anzi. Il surgelato viene usato nella ristorazione per garantire qualità e sicurezza durante tutto l’anno, in particolare quando il prodotto è fuori stagione. Quindi con l’asterisco andate più che sicuri, siete garantiti dall’alta qualità e dall’igiene del cibo che viene offerto.

Verdura e frutta: meglio fresca o congelata?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube