C’è un nuovo programma che prevede il digiuno intermittente o sostenuto, una dieta; prevede momenti in cui ci sia l’alimentazione ad intermittenza e per perdere grasso viscerale in eccesso, garantendo una massa magra e un benessere generale all’organismo.

Il digiuno intermittente e la dieta, ecco come funziona

Questa dieta e questo preciso programma, porta al dimagrimento ma anche ad altri benefici. La prima nota positiva è al mattino, il risveglio sarà migliore dal solito e pieno di energia. Un altro beneficio è quello di migliorare la digestione e di conseguenza si riesce a gestire meglio i pasti.

Il digiuno intermittente aiuta la mente rafforzando il corpo e lo spirito, in più vi regala opportunità e tempo facendovi sentire padroni del proprio corpo; sarete voi a decidere quando mangiare.

Questo fare digiuno intermittenti ed attuare questa dieta, vi aggiusta lo stomaco che è guastato dalle scorpacciate, ed è sicuramente meglio di purganti.

Il digiuno artificiale dipende da alcuni fattori; il primo passo è quello di non mangiare per 18 ore, dopo l’ultimo pasto del giorno non mangiare fino alla colazione. Ma sappiamo troppo bene che una delle peggiori cose sono gli attacchi di panico serali.

Un rimedio a questo c’è, prendere la Garcinia Cambogia, è un frutto che ha effetti incredibili sulla fame nervosa e in generale sull’appetito. Con questo frutto si avrà un successo naturale e si cederà difficilmente alla fame.

Il secondo fattore importante per il digiuno intermittente è il sonno; chi riposa di più ha più controllo su se stesso e fanno sicuramente scelte alimentari migliori. In particolare la vitamina B, il calcio e il magnesio, aiutano a dormire in modo beato. Ottime anche per favorire il sonno la camomilla e la tisana alla melissa.

In definitiva se abbiniamo i due fattori esaminati in precedenza, avremo di sicuro un sonno di qualità, e avremo un processo di scioglimenti di grassi di notte, periodo ideale per bruciare i grassi.

