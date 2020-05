Rimane chiusi in casa per quarantena ci ha fatto prendere qualche chilo in più, adesso bisogna mettersi in dieta e trovare la forma fisica perduta. Con piccoli accorgimenti è possibile dimagrire senza grossi sacrifici. Una dieta sana ed equilibrata può aiutare la mente, il fisico e soprattutto il morale. L’ accorgimento da effettuare in una dieta è la cottura delle verdure e le porzioni.

Dieta in quarantena: consigli sulla cottura degli alimenti

È possibile mangiare tutto ma nelle giuste porzioni. Secondo il dottor Stefano Erzegovesi, psichiatra, nutrizionista e primario dell’IRCCS, le quantità sono importanti, tranne le patate, possiamo mangiare un po’ di tutto senza impazzire a pesare gli alimenti. Gli alimenti sono proporzionati al piatto; se piccolo va bene, se molto grande riempirlo per metà, scegliere molto di più le verdure.

Sulle verdure e la loro cottura nella dieta da seguire, il dottore Stefano Erzegovesi precisa che la cottura è fondamentale e se fatta nel modo giusto migliora la qualità degli alimenti.

Nella dieta è consigliato preparare alcune verdure appena sbollentate per lasciare il loro colore verde brillante: cime di rape, spinaci e bieta. Diverso è per le verdure che vanno cotte un po’ di più per essere meglio assimilate: pomodoro ben cotto con un filo d’olio, aiuta a prevenire patologie come il diabete, l’invecchiamento cerebrale, le cardiopatie e alcuni tumori.

Per chi non ama la verdura bisogna che impari ad apprezzarla, ci metterà un po’ di tempo ma poi il gusto diventa un’abitudine a cui sarà difficile rinunciarci.

Il dottore, spiega che chi riduce i grassi di solito riduce la massa corporea e non sente mai la sazietà, quindi, è facile che mangi fuori pasto. Il dottore, specifica che va bene fare piccoli spuntini l’importante e non esagerare, ad esempio è consigliato mangiare frutta oppure semi oleaginosi, frutta a guscio. Questi alimenti aiutano a combattere la sazietà.

