Dieta mediterranea: per il terzo anno di fila è giudicata la più sana

Di diete in giro ce ne sono tante, a migliaia, scritte e proposte un pò da tutti, esperti e ciarlatani, ma la US News and Word Report per il terzo anno di fila giudica e premia come migliore dieta quella mediterranea.

Per il terzo anno di fila la nostra dieta mediterranea vince nel mondo

La nostra dieta mediterranea è molto conosciuta in tutto il mondo ed è stata premiata per il terzo anno di fila da esperti di salute, di nutrizione e di fitness.

La nostra dieta mediterranea è scelta per le sue caratteristiche perché ritenute le migliori, un consumo abbondante di frutta fresca e secca, olio extra vergine di oliva, fibre e verdure, pesce azzurro, portando al minimo il consumo di carne.

Su 35 diete scelte quella mediterranea è stata definita la migliore per risultati apportati in particolare sul lungo termine. La seconda classificata è stata la dieta Dash, ottima per tenere a bada l’ipertensione. Al terzo posto si è piazzata una dieta vegetariana e flessibile con un fugace uso di carne occasionale.

La dieta mediterranea è conosciutissima in Francia, Grecia e Spagna, preferita perché abbassa il diabete di tipo 2 e aiuta il cuore. Inclusi nella nostra dieta se consumati con moderazione i latticini e i formaggi.

Ci sentiamo solo di dire che alla base di tutte le diete ci devono essere sempre alcune attenzioni e limitazioni. Ad esempio cercare di dire in modo definitivo addio al fumo, fare attività fisica tutti i giorni, anche leggera, camminare ad esempio tra i 20 e i 60 minuti combatte colesterolo e malattie coronariche.

Cercare di evitare e placare lo stress, va a migliorare la salute generale come il cuore, il cervello e la meditazione.

Si raccomanda sempre che prima di iniziare una dieta di consultare un medico che vi sappia indicare quale può essere la dieta giusta per voi.

