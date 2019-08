Dieta ormonale: dimagrisci e ti depuri

Questa dieta, chiamata del reset ormonale, basa la sua efficacia sulla funzionalità delle ghiandole surrenali, ti depuri e dimagrisci. Gli studi di questa dieta, dichiarano che tra la correlazione tra eccesso di cibo e aumento ponderale non sia scientificamente fondata. Secondo questi studi, l’aumento di peso è invece legato a una condizione di stress delle ghiandole surrenali, situazione provocata dall’assunzione di cibi elaborati a livello industriale e dall’esposizione a tossine. Tra le più importanti funzioni delle ghiandole surrenali, c’è la secrezione di cortisolo, che appena subisce dei cambiamenti, fa diventare più facile l’aumento di peso.

In che cosa consiste da dieta del reset ormonale, vediamo

La dieta del reset ormonale pone attenzione a quante proteine, lipidi e carboidrati si assumono ad ogni pasto. I pasti nell’arco della giornata devono essere tre, gli spuntini un opzione sporadica, nel caso limite si consigliano verdure o succhi di frutta. Questa dieta, non demonizza in alcun modo i carboidrati. La dieta del reset ormonale consiglia come colazione e come pranzo, alimenti ricchi di proteine e con una minima parte di carboidrati. A cena invece, si può aumentare l’apporto glucidico. agli studi, abbinati a questa dieta, consigliano di abbinare anche l’esercizio fisico, che non deve essere troppo intenso. Ottima una passeggiata la mattina di 20/30 minuti, e dopo un po’ di tempo, la stessa passeggiata la si può fare anche la sera, da prendere assolutamente in considerazione, la pratica dello yoga. Come sempre, vi consigliamo di consultare il vostro medico di fiducia prima di iniziare questa dieta, ma il consiglio vale per tutti i tipi di dieta.

Ipotetico menù della dieta del reset ormonale

Se vogliamo entrare nel dettaglio, un ipotetico schema di menù giornaliero può prevedere la colazione con uno smoothie di verdure, per pranzo lattuga e pollo alla curcuma, e per cena con un piatto di riso alle verdure.

Con la dieta brasiliana si perdono fino a 12 chili in un mese