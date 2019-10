Dieta per sgonfiare la pancia: perdi 3 chili in un mese

Esiste una dieta per sgonfiare la pancia, si riescono a perdere 3 chili in una settimana, soprattutto sul girovita, e la cosa importante, è elaborata da esperti. Quindi al nostro lettore che ci chiede: Salve vorrei seguire una dieta sono un uomo di 31 anni, una dieta per la pancia. Proponiamo i seguenti consigli: tutti i giorni sono concessi due spuntini a scelta tra quelli indicati, li troverete alla fine dell’articolo, per condire bastano 4 cucchiaini di olio extra vergine di oliva al giorno o 10 grammi di parmigiano reggiano. La pasta integrale si può sostituire con orzo o farro. Al posto dei ceci si possono usare fagioli o lenticchia, una volta a settimana puoi concederti una pizza semplice.

Vediamo come seguire il menù tipo settimanale

Lunedì:

Pranzo: 200 gr di passato di verdure; 150 gr di petto di pollo; 40 gr di pane integrale

Cena: 200 gr di minestra di legumi; 100 gr di fiocchi di latte; verdura cruda mista

Martedì:

Pranzo: 250 gr di crema di finocchi; frittata con uovo e spinaci; 1 frutto di stagione

Cena: 50 gr di penne integrale; 150 gr di nasello al forno con erbe aromatiche; insalata di pomodori e indivia

Mercoledì:

Pranzo: 60 gr di riso venere con 150 gr di gamberetti; 200 gr di verdura cotta; 200 gr di macedonia di frutti di bosco

Cena: 50 gr di pasta integrale con 50 gr di ceci, 50 gr di ricotta; insalata verde mista

Giovedì:

Pranzo: 150 gr di straccetti di tacchino alle verdure; 2 carciofi in padella; 50 gr di pane integrale

Cena: 250 gr zuppa di orzo e legumi; insalata verde; 1 frutto di stagione

Venerdì:

Pranzo: 200 gr di salmone ai ferri; 200 gr di cavolfiori a vapore; 50 gr di pane integrale

Cena: 250 gr di crema di pomodori con crostini; omelette con 25 gr di caprino e cipolla; insalata verde mista; 1 frutto di stagione

Sabato:

Pranzo: 60 gr di tonno affumicato con rucola; verdura mista ai ferri; 200 gr di macedonia

Cena: 70 gr di spaghetti aglio e olio; 100 gr di fiocchi di latte; insalata verde con finocchi

Domenica:

Pranzo: 150 gr di fesa di tacchino arrosto; verdure cotte miste; 50 gr di pane integrale

Cena: 70 gr di riso integrale alle verdure; 50 gr di prosciutto cotto; insalata verde mista

Spuntini a scelta da scegliere nell’arco della giornata

1 frutto di stagione: mela, pera, kiwi, pompelmo, arancia

2 noci

25 gr di cioccolato fondente

20 gr di formaggio stagionato

50 gr di fiocchi di latte

50 gr di ricotta

1 yogurt intero

