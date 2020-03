Dieta povera di carboidrati: aiuta a perdere peso e migliora la qualità di vita

Fare una dieta con pochi carboidrati permette al nostro corpo di perdere peso e di migliorare lo stato di salute. La notizia è stata divulgata da alcuni ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health, i quali affermano che per ottenere un controllo del peso costante, influisce a un minor rischio di morte prematura.

Dieta povera di carboidrati: lo studio

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Fama Internal Medicine, che caratterizza la dieta con un basso apporto di carboidrati e seleziona gli ingredienti in base alla qualità che evidenziano un rischio più basso di morte prematura, circa il 27%.

È la prima volta che gli esperti approfondiscono gli effetti della dieta con un basso apporto di carboidrati associato anche alla qualità della vita. Lo studio rappresenta una svolta importante e approfondisce gli effetti di una dieta con un apporto basso di carboidrati.

Lo studio è stato effettuato su 37.233 adulti con un’età di venti anni. I test hanno riportato che c’è correlazione tra diete povere di carboidrati e la qualità dei cibi portati sulle nostre tavole e il rischio di mortalità.

Effetti della dieta e la qualità degli alimenti

A commentare i risultati della ricerca è il dottore Zhilei Shan, che ha evidenziato gli effetti della dieta povera di carboidrati e la qualità di vita, non va trascurato l’impatto della qualità dei macronutrienti sulla nostra salute, di solito ci soffermiamo solo sulla quantità e non sulla qualità.

Bisogna considerare che quando si parla di dieta povera di carboidrati, si parla di un modello alimentare non per tutti. Ogni organismo ha una sua reazione e bisogna considerare anche la situazione fisica in cui ci troviamo, ad esempio una donna che si trova nel periodo di allattamento, gli viene sconsigliato un tale modello di alimentazione.

Un regime alimentare povero di carboidrati è la dieta Low Carb, la quale può avere un duplice beneficio: aiuta a perdere peso e modifica nel tempo le nostre abitudini alimentari.

È sempre opportuno prima di intraprendere qualsiasi dieta rivolgersi al proprio medico curante.

