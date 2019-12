Dieta senza zuccheri: previene il cancro e ti fa perdere peso

La dieta senza zuccheri rappresenta una buona occasione per perdere peso ed è anticancerogena. Facciamo una precisazione, eliminare totalmente gli zuccheri può diventare poco utile alla nostra salute. Dobbiamo sapere che gli zuccheri, in piccole quantità hanno un ruolo molto importante per il nostro organismo, sono la benzina per le cellule del nostro corpo e ci danno la forza necessaria per portare avanti le nostre attività.

La dieta senza zuccheri ti fa perdere peso e previene i tumori

La dieta senza zuccheri è uno schema alimentare che non esclude drasticamente l’assunzione di zuccheri, ma prevede l’assunzione di un basso contenuto di zuccheri. Moderare l’assunzione degli zuccheri aiuta molto a tenere sotto stretta osservazione il peso e così evita diverse patologie legate al peso, anche quelli di tumori. Da tenere presente che non è solo la quantità di zucchero da tenere a bada, ma la cosa importante è anche la qualità dello zucchero che consumiamo.

Gli zuccheri nostri alleati sono quelli che troviamo nei cereali integrali, sono fonti di fibre, danno sazietà, regolano la stipsi e fanno rallentare i livelli di zuccheri nel sangue così da evitare picchi glicemici. Quello che bisogna evitare in assoluto è l’assunzione dei cosiddetti zuccheri semplici, si trovano nei dolci non artigianali e nelle bevande industriali.

Lo stesso ragionamento andrebbe seguito per quanto riguarda l’assunzione di grassi, la migliore cosa sarebbe ridurre quelli di origine animale e dare spazio a quelli di origine vegetale, li possiamo trovare nella frutta secca, nell’avocado e nell’olio extra vergine di oliva.

Come sempre raccomandiamo a tutti, prima di prendere una qualunque iniziativa, di consultare il proprio medico curante che vi conosce e conosce le vostre patologie; vi potrà sicuramente consigliare se e come fare una dieta senza incorrere in altri possibili patologie nel caso intraprendete una strada non compatibile con il vostro organismo.

Dieta e surgelati: 10 cose da sapere per un uso corretto dei surgelati

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube