Dieta, Tina Cipollari ha un nuovo regime alimentare ed i risultati si vedono

Non tutti amano tanti programmi di Maria De Filippi, e sicuramente tra i programmi più trash c’è Uomini e Donne, che ha fatto anche la storia del costume e della tv italiana. Regina assoluta delle scene è la ex vamp Tina Cipollari che, nonostante divida l’opinione pubblica, fa comunque alzare di non poco gli ascolti grazie alla sua simpatia verace e a come prende in giro i diversi concorrenti. Il suo nome, negli ultimi giorni, si è visto accompagnato da una sfida, iniziata negli studi di Uomini e Donne con Maria De Filippi, che sta appassionando i fan della trasmissione. E’ la stessa moglie di Costanza, infatti ad aver messo a disposizione della vamp dello show una professionista che ha creato per lei un piano alimentare specifico.

Tina Cipollari si mette a dieta per Maria De Filippi

Potrebbe essere uno spunto per chi non vuole seguire una dieta ben precisa, ma vuole comunque stare attento alla linea.

La dieta dell’opinionista di Uomini e Donne farà felice tutti dato che è composta da cinque pasti al giorno in cui vengono consumati soprattutto verdure e proteine.

Per la colazione Tina Cipollari può contare sul pane, mentre come spuntino può scegliere fra tante opzioni che comprendono frutta secca, frutta di stagione o yogurt.

Le dichiarazioni di Tina Cipollari sulla sua dieta col professionista

“Devo fare esattamente cinque pasti al giorno:colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena. La mattina posso mangiare una fetta di pane bruscato o con della marmellata light o con del burro di mandorle, per lo spuntino della mattina posso scegliere tra lo yogurt magro, frutta secca o un frutto di stagione. A pranzo posso mangiare della carne o del pesce, ma prima devo mangiare della verdura, lo spuntino del pomeridiano consiste di sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. La sera poi di nuovo carne con verdura o pesce”.

Purtroppo, una delle sue passioni è stata eliminata all’interno della dieta: la pasta.

Per fortuna la Cipollari può sostituirla con del farro.

La stessa vorrebbe perdere venti chili, nonostante i primi giorni di dieta non sono stati affatto semplici. Ma ci sono già dei primi risultati davvero promettenti:

“Il mio umore è ottimo, non è cambiato per nulla, anzi. Mi sento molto meglio a livello fisico, respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera. Al di là dei chili persi sto vedendo dei risultati, mi sento più sgonfia”.

