Digital detox: depurarsi da una vita troppo all’insegna del digitale. Essere attivi e sempre in movimento per non perdere ritmi lavorativi e di intensa vita familiare è essenziale. Ma, specie ora che le vacanze sono giunte al termine e tornare alla vita di tutti i giorni non è poi semplice, è importante non trascurare gli effetti di una pausa dal digitale.

Digital detox: regalati un momento off-line

Dopo l’alimentazione, è importante anche l’occasione di un Digital detox, un momento in cui si spengono smartphone e pc e ci si rifugia in se stessi. Magari nel week end non si lavora, è vero, quindi non si rispondono a mail impegnative e non si lavora sui progetti di carriera. Ma anche durante il fine settimana, la tecnologia ci fa sempre da sfondo. Si è soliti postare il pranzo domenicale su Instagram, rispondere al vocale di un amico su Whatsapp e scambiarsi foto di come è stato trascorso il week-end.

Si tratta di comportamenti che sono oramai scontati, ma che hanno profonde ripercussioni sul nostro benessere psicofisico. Il week-end meglio concentrarsi su se stessi e sui propri affetti. Via libera ad uscite con famiglia ed amici ( rigorosamente in perfetto stile digital detox!) e ai piacevoli momenti di coccole per il proprio corpo e la propria mente.

I benefici di un fine settimana immersi nella natura:

I benefici di un digital detox si avvertono anche per il nostro cervello. Quando esso non è schiacciato da una tecnologia troppo invasiva, lavora meglio e restituisce risultati più solidi. Il fine settimana è un momento di ricarica per il cervello e per noi stessi ed è proprio in questi giorni che vengono su le idee migliori. I benefici di una pausa dal pc o dallo smartphone sono anche fisici. Molto spesso, per utilizzarli, assumiamo posizioni scorrette, che alterano la nostra postura e che fanno lavorare male il nostro corpo.

Una pausa ogni tanto è quel che serve. L’ideale sarebbe quello di passeggiare nella natura seguendo il barefoot, ad esempio. Una passeggiata a piedi nudi nella natura è quanto di più rigenerante esiste al mondo. E tu, cosa aspetti prima di testare su di te tutti i benefici di un digital detox?

