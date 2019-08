Dimagrire con l’anguria: come perdere 3 chili in 7 giorni

La dieta dell’anguria aiuta a perdere peso, esattamente 3 chili in 7 giorni, e prevede oltre i pasti principali, i due spuntini, uno a metà mattina e l’altro a metà pomeriggio, che devono essere rigorosamente a base di anguria. La dieta dell’anguria è una dieta ipocalorica non adatta a tutti e soprattutto per chi soffre di patologie importanti. Come sempre bisognerebbe fare, prima di iniziare qualsiasi dieta, si consiglia sempre di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista.

Andiamo a vedere un possibile schema di menù settimanale

Lunedi: per colazione the verde o caffè, fette biscottate integrali. Pranzo, pasta integrale con pomodoro e insalata con invidia, cetrioli, tarassaco, zucchine. Per cena, orata al forno, spinaci stufati e mezzo panino integrale.

Martedi: per colazione the verde o caffè con miele e due biscotti integrali. Per pranzo, prosciutto crudo e insalata con lattuga, carote, finocchi, pomodorini e mezzo panino integrale. Per cena, petto di tacchino alla griglia con melanzane alla griglia.

Mercoledi: per colazione yogurt alla soia e cereali magri. Per pranzo crema di fagioli e insalata mista con tarassaco, carota, finocchio e sedano. Per cena merluzzo in umido con pomodorini, cicoria lessata e un panino piccolo integrale.

Giovedi: per colazione un bicchiere di latte di soia con miele e cereali. Per pranzo pasta di kamut con verdure e insalata mista con carote, rucola e foglie di spinaci. Per cena, una porzione di formaggio spalmabile magro, peperoni alla griglia e un panino piccolo integrale.

Venerdi: per colazione the verde con miele e due biscotti integrali. Per pranzo una porzione di riso integrale con gamberetti e insalata mista con pomodori e carote. Per cena petto di pollo alla griglia con zucchine alla griglia.

Sabato: per colazione uno yogurt magro e cereali integrali. Per pranzo zuppa di farro, ceci e sedano, insalata verde con lattuga songino, fagiolini e pomodori. Per cena vitello alla piastra con spinaci a vapore.

Domenica: per colazione un bicchiere di latte di riso e due fette biscottate integrali. Per pranzo insalata di pomodori, carote e scalogno e un panino piccolo integrale. Per cena dentice stufato con olive nere, fagiolini all’insalata.

Come acquistare l’anguria più buona con un semplice trucco