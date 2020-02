Dimagrire con l’esercizio fisico: cyclette per tonificare e perdere peso

Ho sempre pensato che per perdere i chili di troppo bastasse fare del movimento in più (camminare, andare in bicicletta, fare della cyclette in casa, fare le scale una volta in più. Ho scoperto che non basta fare un pò di esercizio fisico qua e là nei ritagli di tempo, bisogna dedicarcisi per un determinato tempo affinchè sia efficace non solo per rassodare i muscoli ma anche per perdere grasso.

Esercizio fisico: almeno 40 minuti

Avevo iniziato a fare cyclette durante le pause dal lavoro, 15 minuti la mattina, altri 30 nel pomeriggio e speravo che la cosa bastasse a farmi perdere quei fastidiosi chili di troppo. Ed invece nulla. Gambe più toniche, non c’è che dire ma l’ago della bilancia non si sposta (considerando che per la perdita di peso mi sto concentrando solo sul movimento e non su una dieta diversa).

Ho fatto qualche ricerca ed ho parlato con un mio amico che gestisce una palestra: con l’esercizio fisico si dimagrisce ma deve essere esercizio fisico aerobico e deve protrarsi per più di 30 minuti al giorno (se non si riesce ogni giorno va bene anche 3 volte a settimana, ma per avere risultati serve costanza).

Esercizio fisico aerobico, quindi, e per più di 30 minuti consecutivi.

L’esercizio aerobico è un attività fisica che richiede uno sforzo non molto pesante (moderato) ma si protrae per un periodo di tempo abbastanza lungo. L’esercizio anaerobico, invece prevede un’attività fisica sotto sfrozo per un periodo di tempo breve (corsa veloce, sollevamento pesi).

Durante l’esercizio aerobico, che richiede grandi riserve di energia e di ossigeno) inizialmente il corpo trae energia dalle riserve di zuccheri, dopo un pò di minuti, invece viene attaccata la riserva di grassi.

Per questo è importante che l’esercizio aerobico si protragga per un periodo di tempo abbastanza lungo da permettere l’attacco della riserva di grassi. L’attività aerobica tonifica i muscoli (se costante) compreso il cuore; se praticato con una certa costanza, inoltre, porta anche alla perdita di peso visto che intacca la riserva di grassi.

Consigli

Parto dalla mia esperienza personale: non si può salire sulla cyclette e pensare di pedalare per 40 minuti se non si è abituati. La prima volta dopo 15 minuti non avevo più forza. Il consiglio e quello di pedalare finchè si riesce e misurare il tempo. Le volte successive si cercherà di pedalare qualche minuto in più ogni volta fino a raggiungere i fatidici 40 minuti.

