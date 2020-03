Dimagrire senza dieta: 20 minuti fanno la differenza

Eccoci al terzo e ultimo appuntamento per dimagrire senza dieta in modo naturale. Come abbiamo specificato nei precedenti articoli sono tre gli aspetti da considerare: aiutare la mente ad accettare i cambiamenti; alimentazione sana, attività fisica in base a ciò che ci piace. Abbiamo trattato i primi due aspetti negli articoli precedenti:

Dimagrire senza dieta in modo naturale, basta poco. Ecco a cosa fare attenzione

Dimagrire senza dieta: basta nutrire lo stomaco nel modo giusto

Adesso parliamo di attività fisica: in particolare vediamo alcuni consigli per tornare in forma senza troppi sacrifici. Sembra banale: si perde peso se le calorie consumate nell’arco della giornata sono superiori a quelle assunte. Per consumare le calorie serve fare attività fisica, anche solo muovere le gambe. Non c’è scelta: essendo sedentari il metabolismo, inevitabilmente, si sbloccherà.

Non è necessario diventare fanatici della palestra: basta fare 20 minuti di esercizi a corpo libero e camminare 30 minuti 2 o 3 volte alla settimana. Fare sport è importante per stare bene in salute e migliorare la qualità di vita.

Dimagrire senza dieta: sceglie l’autobus invece della comoda auto

Trova le occasioni per camminare o semplicemente stare in piedi. Ad esempio, cerca di non sederti sull’autobus, poiché, stando in piedi, aiuti i muscoli dei glutei ad essere tonici; evita l’ascensore, sali e scendi le scale a piedi. Se ti è possibile, vai al lavoro a piedi, in bicicletta; insomma, cerca ogni occasione per fare attività fisica e bruciare calorie.

Dieta e attività fisica: scarica un app contapassi

Aiutati con un app contapassi: ti può aiutare a controllare quanto cammini in una giornata; alcune applicazioni di questo tipo contano anche le calorie bruciate.

Cerca ogni giorno di superarti, imposta un obiettivo giornaliero e sforzati a raggiungerlo quotidianamente. Ricorda che secondo l’OMS per stare bene in salute bisogna raggiungere i 10.000 passi al giorno.

Aiutati con il ballo

Se ti piace ballare, approfitta di tutti i momenti della giornata per muovere di più il tuo corpo e balla, anche solo un po’. Il ballo può aiutarti non solo a bruciare calorie. ma anche a migliorare l’umore.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube