Dimagrire senza dieta in modo naturale, basta poco. Ecco a cosa fare attenzione

Le diete stressano ed è difficile osservarle, la cosa meravigliosa sarebbe perdere peso e riprendere la forma fisica senza seguire una dieta e soprattutto senza sforzi. Stare a dieta non fa perdere solo il peso ma anche il sorriso. Si diventa nervosi, irascibili, non si sopportano i familiari a tavola che hanno sempre qualcosa da dire, tipo “mangi troppo poco”, “sei diventata pallida”, e poi con queste affermazioni si arriva al limite “stavi meglio quando avevi qualche chilo in più”. Insomma, qualsiasi cosa si fa per scendere qualche chilo c’è sempre qualcosa che non va. E poi, non bastano i familiare, ci sono anche i colleghi a lavoro che hanno sempre qualcosa di buono da offrirti, ogni giorno un onomastico o un compleanno, e a testa bassa bisogna rinunciare altrimenti la bilancia si arrabbia.

Ebbene i miracoli non esistono, ma qualche buona dritta sì! Vediamo di capire come scendere peso senza dieta.

Dieta naturale: bisogna cambiare abitudini

La prima cosa da fare e cambiare le abitudini alimentare e lo stile di vita. Perché se non si effettuano dei cambiamenti, non si ottengono risultati. Ovvero, si ottiene l’effetto Yo-Yo, che colpisce la maggior parte delle persone: diete iniziate e poi abbandonate, nervosismo e frustrazione in crescita, l’autostima sempre in discesa…

Detto questo, bisogna sorridere al mondo e darsi una mossa. È possibile dimagrire mangiando sano e cambiando abitudini, senza seguire una dieta in modo rigido. Non c’è bisogno di stravolgere l’alimentazione, basta semplicemente correggerla. Cambiare abitudini e migliorare la qualità di vita.

Sono tre le cose principale da fare:

1 – Aiutare la mente ad accettare i cambiamenti

2 – Alimentazione sana

3 – Attività fisica secondo quello che ti piace

Dopo questa premessa iniziale, iniziamo il nostro cammino con aiutare la mente ad accettare i cambiamenti, poi a seguire domani e dopodomani usciranno due articoli: alimentazione sana e attività fisica.

Aiutare la mente ad accettare i cambiamenti

La prima cosa da fare è aiutare la nostra mente ad accettare i cambiamenti, perché perdere peso ed evitare di riprenderlo è fondamentale e solo se si è preparati mentalmente si riesce.

La prima cosa da fare è scegliere una stazione radio che vi piaccia, che trasmetta musica che vi piace e vi metta buon umore. Sì, perché dobbiamo metterci in sfida con noi stessi e dobbiamo farlo in armonia.

Una parte del nostro cervello vorrebbe passare la maggior parte del tempo a bere, mangiare e guardare la tv sul divano.

È qui che dobbiamo trovare la scintilla che ci faccia cambiare abitudini, perché il segreto di dimagrire senza dieta è proprio questo. Bisogna cercare di migliorare le abitudini buone e tralasciare quelle cattive. Cambiando il proprio stile di vita. Se fino a ieri ho mangiato panini con hamburger, pizza guardando la tv, oggi cambio, mangio la pizza una volta a settimana e faccio fitness.

Incomincia a raccogliere le tue idee in un diario delle abitudini e scrivi quello che vuoi migliorare, fissati degli obiettivi non troppo grandi, incomincia a piccoli passi.

Venti minuti del tuo tempo fanno la differenza

Dedica venti minuti del tuo tempo per fare attività fisica. Se non ti piace la palestra non ci andare, pagheresti un’iscrizione per poi trovare mille scuse e abbandonarla. Quindi, se ti piace camminare, dedica 20 minuti del tuo tempo a fare una passeggiata, oppure se ti piace la cyclette imponiti di farla mentre ascolti musica, mentre guardi un film, lo stesso vale per il tappeto. Scrivi nel tuo diario una nota ogni giorno dedicata all’attività fisica. Ti piace guardare i tutorial? Scegline uno che faccia fitness e seguilo.

Dieta: pesati ogni mercoledì

Per vedere se le nuove abitudini hanno avuto i loro frutti, pesati ogni mercoledì a metà della settimana. Non serve pesarsi ogni giorno, diventa angosciante e crea nervosismo.

Bisogna dormire bene

Un altro fattore da considerare è il sonno, dormire bene aiuta a perdere peso. La carenza di sonno alterna gli ormoni che regolano l’appetito. Se hai problemi fatti una camomilla prima di andare a letto, l’ideale è senza zucchero, per chi non riesce è preferibile usare il miele ma non lo zucchero. Evitate di guardare il cellulare prima di coricarvi e possibilmente non mangiare nelle tre ore precedenti. Se hai l’abitudine di guardare la televisione mangiando (spuntino o popcorn), devi cercare di evitarlo in assoluto, se proprio non riesci allora scegli cibi meno dannosi (carote, cetrioli, sedano).

Trovare il giusto equilibrio è fondamentale, fare attenzione a quello che si mangia, preferire cibi integrali , evitare formaggi, però una volta ogni tanto uno strappo alle regole può essere fatto.

