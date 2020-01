Dimagrire senza fare la dieta si può: vediamo come

Il sogno di tutti quelli che si devono mettere a dieta è quello di riuscirci senza privarsi di niente e nel più breve tempo possibile. Impossibile, ma c’è un piatto in particolare che vi può aiutare almeno in parte, ha un grande effetto sul nostro organismo, vediamo di cosa stiamo parlando.

Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando e la dieta da seguire

Dopo tutte queste feste è impossibile non aver messo qualche chiletto, ci sentiamo ancora un pò pesanti e un pò gonfi. Per alcuni è difficile anche riprendere la normale vita quotidiana e lavorativa e quindi dobbiamo ritornare il prima possibile alla vita abitudinaria.

I nutrizionisti ci indicano un piatto che da solo farebbe miracoli, il riso; definito economico, ricco di proprietà benefiche e alla portata di tutti. La sostituzione di pasta e pane con il riso aiuterà chiunque di ritornare in piena forma in tempi abbastanza veloci senza seguire un regime alimentare ristretto.

Il riso è un cereale che può annoverare molti effetti positivi; esistono vari tipi di riso, ad esempio quello brillato o sbiancato e trattato, viene consigliato per chi soffre di dissenteria e colite, ha proprietà disintossicanti, astringente e purificante.

Poi esiste il riso integrale, migliora le funzioni intestinali e combatte la stitichezza con la sua ricca presenza di fibre. La mancanza di tossine è glutine fa del riso un ottimo alimento per chi soffre di intolleranze e patologie renali. Ottimo come diuretico, riesce a drenare i liquidi in eccesso.

Il riso viene digerito con facilità, apporta un buon valore energetico e ha poche calorie, ottimo per eliminare liquidi, grassi e gonfiore, di positivo, in particolare quello integrale, ha un forte potere saziante. Il consumo del riso è consigliato mangiarlo in bianco con un filo di olio extra vergine di oliva messo a crudo e mangiarlo almeno 4 volte a settimana in sostituzione della pasta e non mangiando il pane.

Andiamo a vedere le avvertenze e le indicazioni in generale

Per avere degli ottimi risultati in questo periodo eliminate i dolci e i fritti e sostituiti con frutta e verdure, bevete due litri di acqua al giorno. La raccomandazione che ci viene sempre di fare, è che prima di iniziare qualunque dieta o nuovo regime alimentare, consultate con il vostro medico curante facendovi consigliare.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube