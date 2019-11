Dimagrire senza fare sport è possibile: vediamo come

Dimagrire senza praticare sport può diventare realtà, basta condurre uno stile di vita sano basato su una dieta equilibrata. Da dire che una certa attività fisica, che sia uno sport o una camminata è molto raccomandata non solo per la forma fisica, ma anche per la salute del corpo che della mente, muovendoti il cervello produce endorfine, sostanze che favoriscono e stimolano il cervello. Insomma basta modificare alcune abitudini quotidiane che possono essere andare in bici o camminare, salire le scale evitando l’ascensore, una buona alimentazione e il buon sonno.

Vediamo quali sono le abitudini per dimagrire senza fare sport

1)Bere acqua a volontà: abitudine importante se non fai sport e vuoi perdere peso, è bere tanto, idrata l’organismo e bere un bicchiere mezz’ora prima di ogni pasto aiuta a ridurre il senso di fame

2)Non bisogna trascurare il sonno: i benefici di una sana e giusta dormita, aiuta a mantenere attivo il metabolismo, il tempo giusto di dormita va dalle 7 alle 9 ore, e se fatichi a prendere sonno fatti aiutare da una tisana alla malva o alla passiflora, al biancospino o alla verbana. Altra cosa importante è rimuovere tutti i dispositivi elettronici come cellulare e computer

3)Scegliere i cibi giusti e masticarli bene: innanzitutto bisogna ridurre l’apporto calorico, mangiare adeguate quantità di frutta, verdura, cereali e proteine magre e attenzione a non concederti troppi strappi alla regola. Altro cibo che aiuta a perdere peso sono gli yogurt, frutta a guscio, cereali integrali. Molti trascurano questo dettaglio, masticare a sufficienza in modo che l’organismo riesca ad assimilare nel miglior modo tutto il cibo mangiato

4)Fare le scale e rinunciare all’automobile quando è possibile: se ad esempio vivi dove hai un ascensore evitala, sali le scale ti aiuta a bruciare calorie. Se prendi l’autobus scendi due fermate prima di dove dovresti scendere e cammina a piedi a passo spedito, se ne hai possibilità altre abitudini positive sono andare in bici, portare il cane a passeggio.

Queste che abbiamo citato sono tutte attenzioni che sembrano piccole ma che messe tutte insieme ci permettono di rendere il dimagrimento senza richiedere troppi sforzi.

Cos’è la dieta Sirt, ovvero come attivare i geni della magrezza mangiando

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest