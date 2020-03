Dimagrire senza fare sport si può: ecco come

In questo periodo di emergenza da Coronavirus non si può andare più in palestra, in piscina, a correre, pochi si muovono per andare a lavoro e anche andare a correre è diventato un problema. Dobbiamo fare attenzione, stando in casa, a non prendere peso, vediamo come.

Ecco come dimagrire senza fare sport

Mentre fino a qualche tempo fa si andava in palestra, a correre o in piscina per perdere peso, oggi invece, stando chiusi in casa a causa dell’emergenza Coronavirus, dobbiamo fare attenzione a non prendere peso.

I nutrizionisti e i dietologi hanno le idee chiare, lo sport aiuta a dimagrire, aumenta il metabolismo, scarica lo stress, e inoltre ci fa tenere uno stile di vita sano, ed è proprio per questo che bisognerebbe farlo sempre, non solo per dimagrire.

Ma purtroppo in questo periodo, che siamo obbligati a stare fermi in casa, molta attenzione la dobbiamo dedicare all’alimentazione e cercare di limitare i danni di questi giorni in modo da non prendere troppi chili.

Ci sono alcuni consigli che vi possono aiutare in questo periodo che non possiamo recarci in palestra:

Se vivete in un condominio, e non avete nessuno attrezzo a casa tipo cyclette o tappeto, potete essere attivi salendo e scendendo le scale del vostro palazzo. Bisogna dormire almeno 8 ore ogni notte, migliora il metabolismo, fa dimagrire e mette di buon umore. Bere almeno 2 litri di acqua al giorno, aiuta a liberarsi dalle tossine e dalle scorie, un bicchiere di acqua ogni tanto allontana la fame. Importante fare 5 pasti al giorno; la colazione non deve mai mancare, due spuntini magari con la frutta, un primo con legumi a pranzo e a cena un secondo con contorno. In questo periodo niente cibo spazzatura, niente dolci, patatine, snack, bibite gassate, alcolici. Sicuramente uova, legumi, carne magre, pesci magri, verdura e frutta. Pane, pasta e riso integrale, sono più nutrienti e danno sazietà. Eliminare le fritture, le cotture devono essere a vapore e alla piastra. Ridurre le porzioni, se avete piatti grandi comprate quelli più piccoli.

