Dire addio ai kg di troppo dopo le feste di Natale, ecco come

Siamo nel mese di novembre e questo significa che Natale è molto vicino, come sono molto vicine a noi tutte quelle cene che faremo e i chili in più che metteremo. Quando arriva questa festa si sa come si va a finire: si ingrassa sempre un po’ in più e si è più felici perché si sta insieme alla propria famiglia. Cosa fare, quindi, in questo mese di attesa? Certamente non dobbiamo anticipare quelle che saranno le mega cene di Natale, ma almeno prepararci al momento tanto atteso, fare qualche sacrificio per poi riempirci la bocca di ogni cosa così da sentirci un po’ meno in colpa. Ecco, una volta arrivato a questo momento tanto atteso, il problema è come rimettersi in forma, come cercare di mandare via quei chili di troppo. Questa è davvero la vera sfida e noi vogliamo aiutarvi così.

E’ in arrivo il Natale: come rimettersi in forma dopo i mitici cenoni

Vogliamo consigliarvi degli alimenti da mangiare durante o dopo le feste di Natale che vi permetteranno di rimettervi in sesto, che riusciranno a sgonfiare la pancia.

Questi alimenti sono sette e sono i seguenti:

-lo yogurt, che grazie al possesso dei fermenti lattici permette di sgonfiare la pancia;

-il kiwi, anche questo è un alimento da segnalare soprattutto perché permette di agisce sul grasso che si trova sulla parte addominale grazie all’alta concentrazione di fibre;

-zenzero e pompelmo, validi alleati per dire addio ai kg in eccesso e permette di bruciare le calorie:

-il finocchio, questo è ance facile da trovare di questi tempi e spesso lo ritroviamo anche sulle tavole dei nostri cenoni di Natale;

-verdure a foglia verde, ci saziano ed hanno pochissime calorie;

-thé verde, questo lo consigliamo tantissimo. Arricchitevi di questo alimento dato che pulisce il fegato, innesca la termogenesi ed ha delle proprietà antiossidanti.

Insomma, questi alimenti possono essere mangianti prima, durante e dopo le feste di Natale, possono essere assunti sempre.

Quando vi sentiti un po’ gonfi ricordatevi di essi e assumeteli.

