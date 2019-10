Diritto al TFS dopo 12 o 24 mesi? Indaghiamo

La liquidazione del TFS per i dipendenti del pubblico impiego avviene con tempistiche differenti in base a quella che è stata la motivazione che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro. Così come per alcuni dipendenti è necessario attendere 12 mesi per l’erogazione della prima rata del TFS, per altri sono necessari almeno 24 mesi di attesa. Vediamo come.

Liquidazione TFS

Una nostra lettrice ci scrive:

Salve Signora Del Pidio, approfitto delle sue competenze in materia pensionistica per porle il seguente quesito.

Collaboratrice ata, dipendente regionale Sicilia, andata in quiescenza a 66 anni e 3 mesi dal 1 settembre 2017.

Quando matura il diritto alla buonuscita? Dopo 12 o 24 mesi?

La ringrazio anticipatamente per l’attenzione. Cordiali saluti

Per i dipendenti che lasciano il lavoro per raggiunti limiti di età o per accedere alla pensione di vecchiaia l’attesa per il pagamento della prima rata del TFS è di almeno 12 mesi (cui aggiungere i 90 giorni necessari all’INPS per la liquidazione della pratica).

Per chi, invece, lascia il lavoro per altri motivi (compreso l’accesso ad una qualsiasi forma di pensione anticipata) l’attesa è di almeno 24 mesi cui aggiungere i 90 giorni citati prima.

Nel suo caso, purtroppo, non mi specifica la motivazione che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro ma, non avendo ancora ricevuto la prima rata del suo TFS suppongo sia stato per accedere a pensione anticipata. In questo caso in teoria, dovrebbe ricevere la prima liquidazione della sua buonuscita entro la fine dell’anno tenendo conto anche dei 90 giorni necessari all’INPS per liquidare la pratica.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062