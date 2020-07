La Naspi, come abbiamo scritto in diversi altri articoli precedenti, spetta se il lavoratore riesce a maturare i requisiti contributivi richiesti e viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contributi accreditati nei 4 anni che precedono lo stato di disoccupazione.

Naspi con contratto a termine

Per poter accedere alla Naspi è necessario aver maturato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni che precedono lo stato di disoccupazione e almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti il licenziamento o la scadenza del contratto.

Una lettrice scrive per chiedere:

Buongiorno ho un contratto fino al 3o luglio ma non ho contributi versati prima se non risalenti a otto anni fa. Ho diritto alla disoccupazione? E come fare se ho fatto richiesta di assegni familiari?Sono una mamma con una bimba di otto anni. Grazie in anticipo

Per sapere se ha diritto o meno alla Naspi (indipendentemente da quanti mesi di indennità poi le spetteranno) è necessario che abbia maturato nei 4 anni precedenti la perdita dell’occupazione almeno 13 settimane di contributi. Anche se le 13 settimane in questione sono state maturate con il contratto di lavoro che le sta scadendo il diritto alla Naspi c’è lo stesso.

Se, quindi, pur avendo altri contributi versati 8 anni fa, lavora da almeno 13 settimane con il contratto a termine in essere può richiedere la Naspi.

Non avendo altri contributi versati nei 4 anni precedenti, al di fuori di questo rapporto di lavoro, la Naspi le spetterà per un periodo pari alla metà dei contributi che ha versato: se, ad esempio, ha versato 6 mesi di contributi la Naspi le spetterà 3 mesi, se ha versato 8 mesi di contributi le spetterà indennità di disoccupazione per 4 mesi.

In ogni caso anche in Naspi si ha diritto alla percezione degli assegni al nucleo familiare compilando l’apposita domanda per lavoratori disoccupati. La richiesta può essere presentata contestualmente alla domanda di Naspi ma anche in un secondo tempo.

Le consiglio, quindi, di rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale per appurare il diritto all’indennità di disoccupazione e per la presentazione della domanda sia dell’indennità di disoccupazione che per gli assegni al nucleo familiare da ricevere durante la prestazione.

