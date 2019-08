Disabili e dispositivi tecnici e ausiliari: richiesta, rinnovo e manutenzione

Disabili e dotazioni di dispositivi tecnici e ausili, per effettuare il rinnovo c’è sempre bisogno della prescrizione medica. La normativa che regola la prescrizione dei dispositivi tecnici all’articolo 7 per i dispositivi tecnici di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, prevede che sia di competenza e responsabilità del Dirigente Medico dell’Unità Territoriale di appartenenza.

Disabili: prima prescrizione per dispositivi tecnici e ausiliari

La prima prescrizione, come riporta il Sito SuperAbile dell’Inail, deve comprendere:

a) una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa valutazione clinica e/o strumentale dell’assicurato;

b) l’indicazione (sempre, non solo nel caso di prima prescrizione):

del dispositivo tecnico, completo dei codici di nomenclatore necessari per identificarlo e dei componenti, delle parti o delle lavorazioni (eventualmente codificate) non previste dal nomenclatore, chiaramente identificabili;

degli eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione;

c) un programma di utilizzo del dispositivo comprendente:

il significato riabilitativo;

le modalità, i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo;

le possibili controindicazioni;

le modalità di verifica del dispositivo in relazione all’andamento del programma riabilitativo.

Rinnovo e manutenzione di dispositivi tecnici e ausili

La normativa prevede che per il rinnovo, la manutenzione e la riparazione dei dispostivi tecnici e ausiliari, bisogna sempre presentare la certificazione medica. Il monitoraggio e l’attività di consulenza per gli aspetti connessi alla prescrizione sono svolti dalla Sovrintendenza Medica Generale.

Contatti

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero verde superabile 800.810.810. Se si effettua una telefonata da mobile o dall’estero bisogna utilizzare il seguente numero: 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al piano tariffario del gestore utilizzato). È possibile anche scrivere una mail di chiarimento all’esperto: superabile@inail.it

