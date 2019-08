La legge 104/92 regolamenta tutte le agevolazioni per i disabili al riguardo dell’acquisto di automobili o altri veicoli. Ma tali agevolazioni non sono previste per le assicurazioni auto, non c’è nessuna riduzione per i portatori di handicap, infatti sono sottoposti allo stesso trattamento riservato agli altri utenti normodotati. Inoltre la legge specifica che la copertura obbligatoria per responsabilità civile non è detraibile ai fini IRPEF per i disabili.

Legge 104/92: i vantaggi

I diversamente abili con la legge 104, in Italia, possono usufruire di numerosi vantaggi al riguardo dei veicoli a quattro ruote. Ma ci sono determinate categorie che possono goderne, questi sono: non vedenti/non udenti, disabili affetti da limitazione della capacità di deambulazione o con ridotte capacità motorie.

Le agevolazioni che la legge stabilisce sono precisamente le seguenti:

Detrazioni ai fini IRPEF del 19% delle spese, per un massimo di 18.075,99 euro, per l’acquistare di un qualsiasi mezzo, sia nuovo che usato.

Detraibilità ai fini IRPEF delle spese di manutenzione non ordinaria per i primi 4 anni dall’acquisto del mezzo.

Riduzione dell’Iva al 4%.

Esenzione del pagamento del bollo.

Esenzione dall’imposta di trascrizione in caso di passaggio di proprietà.

Nel caso in cui il soggetto disabile è a carico di un familiare e ha un reddito inferiore a 2.840,51 euro, tutte le agevolazioni della legge 104 sopra elencate ne potrà godere il suddetto familiare.

Disabili: come ottenere un risparmio sulla garanzia obbligatoria

Ciò che si può dedurre sull’assicurazione auto per disabili dalla Legge 104/92 è che esiste un buco legislativo. Infatti per disabili per poter ottenere un risparmio sulla garanzia obbligatoria è solo quello di sperare che le singole compagnie assicurative, ritengono opportuno applicare una riduzione a questa tipologia di contraenti anche se non è esplicitamente previsto dagli provvedimenti legislativi.

Un’altra opportunità, per il portatore di handicap, di risparmiare sul premio assicurativo richiesto per la RCA può contare sulla classe di merito di un familiare convivente, se questa è inferiore a quella a cui avrebbe diritto in ingresso. Ciò grazie alla Legge Bersani che è applicabile per tutti gli automobilisti, in questo modo potrà compensare la mancata previsione di una riduzione sull’assicurazione auto della Legge 104/92.

