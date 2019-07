Acquisto auto con legge 104: il verbale non riporta la dicitura

I possessori di legge 104 art. 3 comma 3 possono fruire di numerosi agevolazioni fiscali tra cui anche l’acquisto auto con iva agevolata al 4 per cento anzichè il 22 per cento e detrazione Irpef del 19 per cento dell’intero costo dell’auto fino ad un massimo di euro 18.075,99. Il verbale legge 104 art. 3 comma 3 se non riporta la dicitura che da diritto alle agevolazioni non da diritto ad esse. Analizziamo due quesiti consigliando cosa fare in questi casi.

Acquisto auto con legge 104:le domande dei lettori

1) Buongiorno,volevo chiedere se con verbale legge 104 della commissione datata 11/2011 relativo a mio figlio e quindi minore invalido con difficoltà a compiere i gesti quotidiani…… e indennità di accompagnamento rientro nei parametri dell’acquisto di un auto con IVA agevolata ecc. anche se non ho la specifica dicitura del D.L del 2012, grazie mille

2) Come bisogna fare se il verbale è del 2009? Sussistono le condizioni legge 104/92 art. 3 comma 1, art. 3 comma 3, invalidità superiore ai 2/3 art 21 , art. 8 L. 448/97, art. 30 L. 388/00. è possibile l’ acquisto di un auto con IVA 4%, ecc . grazie.Saluti

Verbale legge 104 non aggiornato: negate le agevolazioni

Con il decreto “Semplifica Italia” in vigore dal 10 febbraio 2012, ha modificato le modalità di richiesta di tutte le agevolazioni fiscali disabili (bollo auto, acquisto auto, imposta di trascrizione passaggio di proprietà, ecc), chiedendo che il verbale riporti in modo chiaro il diritto alle agevolazioni fiscali.

Nello specifico, la normativa prevede che il verbale riporti in modo chiaro e specifico l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381 […], nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità, secondo l’art. 4 del DL 9 febbraio 2012 n. 5.

Se il verbale non riporta l’esatta dicitura non è possibile fruire dell’acquisto auto con Iva agevolata al 4% e la detrazione del costo nel modello 730.

Poiché il verbale è ha una data antecedente al decreto attualmente in vigore, bisogna chiedere il rinnovo facendo di nuovo domanda e rifare l’iter medico – legale per il riconoscimento della legge 104 con verbale aggiornato.