Acquisto auto con legge 104, possibile con la legge 381?

Le agevolazioni fiscali disabili con legge 104 consistono: nell’acquisto auto con IVA agevolata al 4% e del 19% del costo in detrazione nel modello 730; esenzione dal pagamento del bollo auto; esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Per poter fruire di tutte queste agevolazioni non basta solo l’invalidità ma bisogna essere in possesso del verbale legge 104 art. 3 comma 3 che riporti l’esatta indicazione della patologia invalidante e delle difficoltà motorie, con l’indicazione della normativa di legge per il beneficio delle agevolazioni. Analizziamo la normativa rispondendo al quesito di un nostro lettore.

Acquisto auto con legge 104: i requisiti necessari per fare domanda

Buon giorno, avendo la moglie invalida al 100/100 grave art.3 comma 3 ed io stesso invalido dal 67/99 con permesso di parcheggio in base alla legge 381, con handicap in base all’art.3 comma 1, posso acquista un’autovettura e portarmi in detrazione le spese per il suddetto acquisto, dal momento che mia moglie è pensionata ma rientra nella notax area. Grazie per la Vostra attenzione

La legge 381 regola il pass per disabili, che viene rilasciato per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta. Il comune di appartenenza, rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi denominato: “contrassegno di parcheggio per disabili” .

Per l’acquisto auto con Iva agevolata al 4% e con detrazione fiscale del 19% del costo della vettura da portare in detrazione nel modello 730, non è sufficiente la legge 381.

Acquisto auto con agevolazioni fiscali disabili: il verbale deve contenere apposita dicitura

Il verbale della legge 104, secondo le nuove normative, deve contenere i riferimenti legislativi che permettono di fruire delle agevolazioni fiscali. Nello specifico il decreto “Semplifica Italia”, ha modificato le modalità di richiesta di tutte le agevolazioni fiscali disabili (bollo auto, acquisto auto, imposta di trascrizione passaggio di proprietà, ecc), chiedendo l’annotazione del beneficio nel verbale.

Quindi, la nuova normativa, prevede il verbale riporti in modo chiaro e specifico l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381 […], nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità, secondo l’art. 4 del DL 9 febbraio 2012 n. 5.

Se il verbale non riporta l’esatta dicitura non potrà fruire dell’acquisto auto con Iva agevolata al 4% e la detrazione del costo nel modello 730.

Acquisto auto con legge 104: le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilità

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la persona con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (detrazione irpef, Iva al 4%, bollo, imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali.

In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulti a carico.

Cosa si intende per familiare fiscalmente a carico

La normativa individua come familiare fiscalmente a carico, colui che ha un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Nel 2019 ci sono delle novità, per i figli fino a 24 anni il limite di reddito complessivo annuo da considerare è di 4.000 euro, dai 25 anni in su è di 2.840,51. Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.