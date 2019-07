Agevolazioni fiscali disabili con legge 104: vanno restituite, ecco quando

L’autovettura acquistata con le agevolazioni per i disabili, ma intestata a un soggetto che non possiede i requisiti previsti, poiché il disabile non è fiscalmente a suo carico, non consente l’applicazione dell’aliquota iva agevolata del 4 per cento invece del 22 per cento. Pertanto occorre versare la differenza di imposta rispetto a quella già pagata al concessionario all’atto dell’acquisto.

Per consentire al contribuente di adempiere a tale obbligo si può utilizzare la medesima procedura prevista nel caso in cui ricorra l’ipotesi di decadenza dall’agevolazione. Pertanto, l’interpellante dovrà provvedere a comunicare l’assenza dei presupposti alla Direzione Provinciale territorialmente competente. E’ quanto ha risposto l’Agenzia nell’interpello 12.07.2019 n. 230.

“Nella fattispecie rappresentata, l’autovettura acquistata, benché utilizzata per i fini previsti dalla norma agevolatrice, è stata intestata ad un soggetto che non possiede il requisito di cui al citato n. 31 della Tabella A, parte seconda, poiché il disabile non è fiscalmente a suo carico.

Tale circostanza, quindi, comporta che il soggetto acquirente, non avendo diritto ad usufruire dell’aliquota iva agevolata, deve versare la differenza di imposta rispetto a quella che ha già pagato al concessionario all’atto dell’acquisto.

Per consentire al contribuente di adempiere a tale obbligo si può utilizzare la medesima procedura prevista nel caso in cui ricorra l’ipotesi di decadenza dall’agevolazione, ai sensi del citato comma 37.

Pertanto, in generale, l’interpellante dovrà provvedere a comunicare la rappresenta assenza di presupposti alla Direzione Provinciale territorialmente competente, anche mediante le medesime modalità e con identiche informazioni

presenti nell’istanza di interpello in oggetto.

Sarà cura dell’Ufficio competente, poi, procedere a recuperare la differenza di imposta non versata, utilizzando il medesimo avviso di liquidazione previsto dalla procedura di cui all’articolo 1, comma 37, della legge 27 dicembre

2006, n. 296”.