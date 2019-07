Bollo auto con legge 104: l’esenzione non è automatica, ecco perchè

Esenzione bollo auto con legge 104 art. 3 comma 3, esaminiamo un quesito di un lettore: Buongiorno, mia moglie è invalida al 100% pertanto nel 2017 ha acquistato un’auto nuova con riduzione dell’IVA in base alla L. 104. L’anno seguente è arrivata la richiesta di pagamento del bollo per l’anno di acquisto. Dopo mia espressa istanza l’ACI ha ritenuto esente il pagamento della tassa di circolazione per l’anno in corso e per gli anni futuri, ma ha comunque richiesto il pagamento per il primo anno non essendo possibile retrodatare la decorrenza dell’esenzione a un periodo superiore all’anno tributario. Ma se ho avuto la riduzione dell’IVA sin dal momento dell’acquisto in base alla legge 104, non è automatica l’estensione dei benefici della stessa legge anche all’esenzione del pagamento della tassa di circolazione? In attesa di cortese risposta, vi ringrazio e vi saluto cordialmente.

Domanda esenzione del bollo auto con legge 104

Purtroppo, l’esenzione del bollo auto non è automatica e aver avuto le agevolazioni fiscali per persone con disabilità sull’acquisto dell’auto, non significa aver diritto all’esenzione.

Per poter ottenere l’esenzione bisogna fare domanda all’Aci di appartenenza con allegata idonea documentazione. Abbiamo redatto una guida con tutti i documenti da presentare in base alla categoria di disabilità, è possibile consultare la guida qui: Bollo auto e legge 104: ecco quali sono i documenti per chiedere l’esenzione

Il diritto all’esenzione del bollo auto si acquisisce quando l’ACI le inoltra la comunicazione che la pratica è stata accettata, solo allora è possibile non pagare più il bollo. La domanda non ha retroattività, quindi è giusto la richiesta del pagamento del bollo nell’anno di acquisto.