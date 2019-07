Bollo auto e acquisto auto con legge 104: anche per auto usate?

Bollo auto e acquisto auto con legge 104, la normativa è valida anche per le auto usate. Analizziamo il quesito di un nostro lettore, analizzando nel dettaglio le auto che possono beneficiare delle agevolazioni: Salve, le agevolazioni fiscali con i rispettivi requisiti si possono ottenere sia per l’acquisto di una macchina nuova che usata? Grazie mille in anticipo

Agevolazioni fiscali con legge 104: bollo auto, acquisto e iscrizione PRA

Le agevolazioni fiscali per persone con disabilità nel settore auto sono valide anche se l’auto è usata. Ricordiamo che per fruire delle agevolazioni il verbale deve riportare la giusta dicitura ed esattamente: Verbale legge 104: la dicitura art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5 si può integrare?

Detrazione acquisto auto

Spetta per un solo veicolo (nuovo o usato) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona in situazione di handicap.

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione, come ad esempio il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, il cambio gomme, ecc. Nel limite di spesa di 18.075,99 euro devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria.

Le spese per poter essere detratte devono essere sostenute entro i quattro anni dall’acquisto. Infatti, si può decidere di fruire dell’intera detrazione nell’anno di acquisto oppure si può scegliere di ripartirla in quattro quote annuali di pari importo.

IVA agevolata al 4%

Per le persone aventi diritto è possibile pagare l’iva agevolata al 4% anziché al 22% sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel.

Esenzione dal bollo auto

Gli aventi diritto con verbale legge 104 possono chiedere all’Aci di appartenenza l’esenzione del bollo auto (sempre nei limiti di cilindrata sopra indicati). L’esenzione spetta sia che l’auto sia intestata la persona con disabilità sia quando risulta intestata al familiare disabile fiscalmente a carico.

Esenzione dall’imposta di trascrizione

Esenzione dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà per gli aventi diritto in occasione della registrazione della prima iscrizione di un’auto nuova o nella trascrizione di un passaggio di proprietà in caso di un aiuto usata. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al Pra territorialmente competente.