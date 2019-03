Purtroppo, non basta solo l’handicap grave art. 3 comma 3, è importante anche la dicitura sul verbale.

La foto allegata alla mail non è leggibile, comunque il verbale legge 104 oltre ad indicare l’invalidità grave secondo l’ art. 3 comma 3, deve contenere la dicitura che il richiedente possiede i requisiti dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5. Tale dicitura permette di poter fruire di tutte le agevolazioni fiscali per disabili.

Buonasera, sono a chiedere se con questo verbale posso usufruire dell’iva agevolata al 4% sull’ acquisto dell’auto. Devo fare una modifica dell’auto? Sul verbale non è indicata quale. Ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti

Con il cosiddetto decreto “Semplifica Italia” i verbali con legge 104 art. 3 comma 3 devono riportare la seguente dicitura: “ l’interessato possiede i requisiti tra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5 ″, per poter Analizziamo nello specifico un quesito di un nostro lettore.

