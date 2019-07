Il congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3), per un massimo di due anni da fruire nell’intera vita lavorativa, è coperto da contribuzione figurativa valida sia al diritto che alla misura. Un lettore prossimo alla pensione con la legge Fornero, ci chiede: Gentile, sono un dipendente regionale e nel mese di marzo 2020, a 64 anni, posso andare in pensione con la legge Fornero. Tuttavia potrei prolungare l’età lavorativa fino a 65 anni usufruendo anche del congedo straordinario della legge 104.

Avrei così un anno in più di contributi. Tuttavia mi chiedo quanto nel calcolo pensionistico pesa il fatto che i periodi di congedo non hanno tredicesima e premi. Non vorrei guadagnare in contributi ma perdere sul calcolo pensionistico. Grazie cordiali saluti

Congedo straordinario con legge 151: quanto incide sulla pensione

Il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione. Quindi, i giorni di congedo non penalizzano la pensione in quanto i contributi figurativi del congedo straordinario sono validi in pieno.

L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo rivalutato annualmente sulla base delle variazioni ISTAT.

Il congedo straordinario non matura i ratei di tredicesima, quattordicesima, premi di produzione e ferie, quindi per il biennio di congedo queste mensilità non possono essere considerate nel calcolo dell’assegno pensionistico. Per sapere l’incidenza, bisogna considerare molti fattori e la contribuzione dell’intera vita lavorativa del richiedente. Per sapere come viene effettuato il calcolo dell’assegno pensionistico, abbiamo redatto una guida completa: Come si calcola la pensione con il calcolo contributivo e retributivo, confronto e convenienza