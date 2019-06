Il congedo straordinario legge 151 può essere richiesto dai dipendenti del settore pubblico o privato, per assistere il familiare in situazione di handicap grave con legge 104 art. 3 comma 3. Il congedo consiste in due anni retribuiti, anche frazionati, coperti dalla contribuzione figurativa.

Congedo straordinario con legge 104: dimora fissa o temporanea

Buon giorno, vorrei chiedere se si usufruisce della residenza temporanea collegata al congedo x 104 qualora diventasse residenza fissa il congedo lungo dei due anni va sottratto quello già usufruito. Grazie della vostra risposta

Per fruire del congedo ci sono dei requisiti specifici da rispettare: diritto di priorità e residenza anagrafica con il familiare d’assistere.

In riferimento alla dimora temporanea, consiste nello scrivere il richiedente nello schedario della popolazione temporanea presso il Comune in cui si risiede temporaneamente. Può farne richiesta chi risiede da almeno quattro mesi nel territorio del comune, ma si trova nella condizione di non poter ancora stabilire la residenza per sé o per eventuali componenti del proprio nucleo familiare. La residenza temporanea si può chiedere una sola volta e scade dopo 12 mesi. L’’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche, viene rilasciato solo un attestato comprovante l’avvenuta iscrizione.

Conclusione

Il congedo straordinario è di due anni totali e non fa differenza del periodo con residenza temporanea o residenza fissa. Quindi, se si è richiesto il congedo con residenza temporanea per poi trasformarla in fissa, il periodo è sempre due anni, quindi dovrà sottrarre quello già goduto nel periodo della residenza temporanea.