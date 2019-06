Possono richiedere il congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare in situazione di handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3), sia i dipendenti del settore privato che del settore pubblico. Consiste in un periodo di due anni (anche frazionato), normalmente retribuito e coperto da contribuzione figurativa. Il congedo straordinario con legge 151 per assistere il familiare con handicap grave, ha dei requisiti ben precisi, infatti non tutti possono farne richiesta, vige il diritto di priorità familiare e l’obbligo di residenza. Sul requisito della convivenza molti dubbi e perplessità, facciamo chiarezza rispondendo ad un quesito di un nostro lettore.

Congedo straordinario legge 151: stesso Comune in due abitazioni diverse

Buonasera, ho letto le vostre pubblicazioni in merito al congedo straordinario retribuito per due anni (legge 104), ma mi resta un dubbio. Sono figlio unico e mia mamma ha 88 anni, vedova, è stata dichiarata invalida grave al 100% da alcuni anni, Ultimamente le sue condizioni generali vanno peggiorando e vorrei richiedere l’aspettativa retribuita per due anni. Viviamo entrambi a Milano ma non nella stessa abitazione e io lavoro sempre a Milano. Non mi è chiaro se devo comunque fare la richiesta di dimora temporanea o meno, visto che il comune di residenza è il medesimo. Grazie per il supporto e buona serata. Cordiali saluti

Non sempre è possibile la dimora temporanea

Per poter fruire del congedo straordinario di due anni retribuito, per assistere sua madre disabile con legge 104 art. 3 comma 3, è richiesta la convivenza. Inoltre, il messaggio Inps n. 6512/2010 chiarisce che il requisito di convivenza è soddisfatto anche con la coabitazione (medesimo stabile, con lo stesso numero civico, anche se non si abita nello stesso appartamento).

Se si abita in due comuni diversi è possibile chiedere la residenza temporanea che ha una validità di un anno e non può essere rinnovata. Per maggiori informazioni, consiglio di leggere: Congedo straordinario legge 104: come si richiede dimora temporanea

Nel caso specifico del nostro lettore, purtroppo la residenza temporanea non si può chiedere. Per fruire del congedo straordinario legge 151, deve trasferire la residenza di sua madre presso di lei o viceversa.