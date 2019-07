Congedo straordinario con legge 104: elenco tassativo di familiari

Congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave con legge 104 art. 3 comma3, prevede un ordine di priorità familiare restrittivo, analizziamo di cosa si tratta rispondendo al quesito di un nostro lettore: Leggevo un vostro articolo in base al quale un familiare può prendere un periodo di congedo straordinario pur non coabitando sotto lo stesso tetto.

Il mio quesito in merito al vostro articolo, nasce dal desiderio di sapere se la mia compagna che vive con me ma con la quale non abbiamo certificato di famiglia essendo lei solo separata dal marito, possa richiedere un periodo di congedo straordinario e/o aspettativa per me che sono disabile al 100%, con legge 104/3-3.e accompagnamento. Grazie, gradirei una risposta anche per mail.

Il Dlgs. n. 151/2001 ha introdotto un congedo straordinario disabili per i dipendenti che siano familiari di persona con handicap grave per i quali è previsto un elenco tassativo di familiari con il seguente ordine di priorità Coniuge (o parte dell’unione civile) convivente Genitori naturali, adottivi o affidatari se manca il coniuge, è deceduto o colpito da patologie invalidanti, Figlio convivente se i genitori mancano, sono deceduti o affetti da patologie invalidanti; Fratelli o sorelle se i figli mancano, sono deceduti o affetti da patologie invalidanti; Parenti o affini entro il 3° grado conviventi se fratelli o sorelle mancano, sono deceduti o affetti da patologie invalidanti. Non sono previsti altri familiari.

