Congedo straordinario con legge 104: il genitore sociale ne ha diritto?

Il congedo straordinario legge 151 ha una durata di due anni retribuiti ed è concesso per assistere il familiare con handicap grave in base alla legge 104 art. 3 comma 3. I beneficiari che possono fare richiesta del congedo straordinario vengono scelti in base ad un ordine di priorità. In merito, ci è pervenuta la domanda di una nostra lettrice: Sono sposata in seconde nozze mio marito ha una figlia disabile al 100/per 100 di invalidità mi spetta il congedo parentale al lavoro come collaboratore scolastica, grazie

Congedo straordinario con legge 104: genitore sociale

Nulla è previsto per il “genitore sociale” ovvero per il coniuge verso il figlio di primo letto dell’altro coniuge, verso i predetti non ha alcun legame giuridico, salvo l’ipotesi che non si proceda con l’adozione.

Congedo straordinario con legge 104: elenco tassativo di familiari