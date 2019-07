Congedo straordinario legge 104 e residenza: perchè non è richiesta ai genitori?

Congedo straordinario retribuito e requisito della convivenza e residenza con il disabile: quale norma stabilisce che per i genitori che assistono un figlio disabile non è obbligatorio tale requisito? Rispondiamo al quesito di un nostro lettore che ci scrive:

Nel caso in cui è il genitore a chiedere il congedo straordinario per il figlio disabile

Non è richiesto il requisito della convivenza e per esserne sicuro Chiedo di conoscere in base a quale norma, circolare ecc. Inps NON È RICHIESTO il requisito della convivenza, nella fattispecie sopraindicata.

Grazie

Congedo straordinario per genitori che assistono figlio

Il requisito della convivenza e della residenza è obbligatorio per tutti i familiari che assistono un disabile con handicap grave in base alla legge 104 articolo 3, comma 3.

La residenza, quindi, è richiesta per il coniuge, per i componenti dell’unione civile, per fratelli, sorelle e i parenti e affini entro il terzo grado, ma non è richiesto per i genitori che assistono il figlio con grave disabilità.

A stabilire l’esonero dell’obbligo ai genitori è l’articolo 4, comma 1 del DL 119 del 2011.

