Congedo straordinario legge 104: handicap grave, priorità e residenza

La legge 104 tutela le persone con disabilità e i familiari che li assistono. Il congedo legge 151 per chi assiste il familiare disabile, prevede un periodo di astensione dal lavoro retribuito in cui il lavoratore dovrà dedicarsi all’assistenza del familiare disabile con legge 104 art. 3 comma 3. Come tutte le normative è vincolato da requisiti restrittivi, analizziamo quali sono rispondendo ad un nostro lettore.

Congedo straordinario legge 104: i requisiti richiesti

Premesso che e già stato riconosciuto da parte dell’inps la invalidità permanente di mia madre 86 enne al 100×100. La mia domanda è visto che viene accudita in casa da me figlio maggiore posso chiedere alla ditta o all’inps un periodo di permesso retribuito, visto che la legge 104 la permette se si con quali modalità e a che cosa vado incontro.

Il congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3), ha dei requisiti specifici: diritto di priorità e obbligo di residenza con il familiare d’assistere.

Diritto di priorità

Nel caso specifico, la normativa detta particolari condizioni sul diritto di priorità, ed esattamente gli aventi diritto devono rispettare il seguente ordine:

coniuge convivente con la persona con disabilità grave e componenti dell’unione civile conviventi equiparati al coniuge dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 (detta legge Cirinnà);

in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i genitori anche adottivi;

in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i figli conviventi anche se conviventi solo successivamente alla richiesta del beneficio;

in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i fratelli conviventi;

in ultimo, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Definizione di “mancanza”

Per definizione “mancanti” si intende non solo la situazione di assenza naturale e giuridica, ma deve deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

Congedo straordinario con legge 104: obbligo di residenza

Ho trattato l’argomento sull’obbligo di residenza, in quest’articolo: Congedo straordinario con legge 104: obbligo di convivenza e dimora temporanea

In cui evidenzio l’obbligo si intende soddisfatto anche nel caso di coabitazione o con la residenza temporanea. Nel caso di coabitazione con il familiare con handicap grave, bisogna presentare unitamente alla domanda anche la dichiarazione sostitutiva. Ho redatto un fac simile da compilare e allegare alla domanda, è possibile scaricare qui il modulo: Legge 104: modulo per coabitazione nel congedo straordinario

Conclusione

Il congedo straordinario prevede, come sopra riportato, vincoli molto restrittivi sul diritto di priorità e sull’obbligo di residenza, se lei rientra in questi requisiti può fare domanda. Inoltre, il verbale legge 104 deve riportare l’handicap grave (art. 3 comma 3), è escluso per l’art. 3 comma 1. Il due anni di congedo può essere fruito anche frazionati nel tempo, secondo l’esigenza della persona d’assistere. I periodi di astensione dal lavoro sono coperti da contribuzione figurativa utile al diritto della pensione. Per fare domanda si può recare ad un patronato, che inoltrerà la domanda all’Inps, una copia dovrà essere consegnata al datore di lavoro.

