Congedo straordinario legge 104 per se stessi è possibile?

Buonasera ,in un caso come il mio ,con l’ 80% di disabilità e in attesa di aggravamento è possibile chiedere il congedo straordinario retribuito dal lavoro per se stessi? o il congedo deve sempre essere chiesto per un’altra persona?

Il congedo straordinario che una persona con handicap grave in base alla legge 104 articolo 3 comma 3 va distinto da quello che può essere chiesto per assistere un familiare disabile grave in base alla legge 104 articolo 3 comma 3.

Il disabile per se stesso può fruire dei 3 giorni di permesso mensile ma non del congedo straordinario retribuito poichè il congedo straordinario retribuito è previsto per coloro che assistono un familiare con grave disabilitò.

Il lavoratore disabile può fruire di questo congedo solo se deve assistere a sua volta un familiare disabile ma non per assistere “se stesso”. In questo caso, infatti, può fruire di una aspettativa sempre di 2 anni ma non retribuita chiamata congedo per gravi motivi personali con il quale conserva il posto di lavoro e per il periodo di congedo è possibile riscattare o versare i relativi contributi.