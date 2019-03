Cos’è la sindrome di Asperger? Una delle sindromi esistenti più complesse

E’ bene iniziare ad entrare in contatto con una delle sindromi purtroppo più diffuse soprattutto tra i bambini, quella di Asperger. Molto spesso, ci troviamo di fronte a chi ne soffre e non lo capiamo. Iniziamo a rendere noto di cosa si tratta e di non accusare il bambino che ce l’ha di essere semplicemente maleducato. Non è così, purtroppo.

La sindrome di Asperger

Si tratta di un disturbo pervasivo dello sviluppo, che ha in sé anche l’autismo e che compromette nella qualità “l’interazione sociale, modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati senza ritardi clinicamente significativi del linguaggio, dello sviluppo cognitivo o dello sviluppo di capacità di autoaccudimento adeguate all’età”.

Non ancora sono stati chiariti definitivamente i criteri clinici in gradi di differenziare la Sindrome di Asperger dall’autismo. Il che, molto spesso, non permette di capire di cosa effettivamente soffre il bambino o la bambina.

I tratti distintivi della sindrome di Asperger

-Nell’interazione sociale avvengono le seguenti situazioni.

1. Marcata compromissione dell’espressione mimica, dello sguardo, delle posture corporee e dei gesti

2. Non essere capaci a relazionarsi con i coetanei

3. Non c’è la ricerca spontanea della condivisione di gioie, interessi o obiettivi con altre persone

4. Non c’è reciprocità sociale o emotiva

-Modalità di comportamento, interessi e attività

1. Il soggetto si dedica ad uno o più tipi di interessi stereotipati e ristretti, i quali diventano anomali per intensità o per focalizzazione

2. Completa sottomissione ad inutili abitudini o rituali specifici

3. Strani movimenti motori ripetitivi: sbattere o torcere le mani o le dita o movimenti complessi di tutto il corpo)

4. Interesse eccessivo per parti di oggetti

Questi sono i principali campanelli di allarme nel caso della sindrome di Asperger. Molto spesso, le famiglie e gli stessi soggetti che ne soffrono non riescono ad essere capiti da chi li circonda. In particolare, per i soggetti affetti da tale sindrome, accade che qualche comportamento o gesto venga sottovalutato e che non risulti un campanello d’allarme. Purtroppo non esiste ancora una cura definitiva per una sindrome del genere, ma è bene conoscerla e sapere a cosa si va incontro.