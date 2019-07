Diabete: agevolazioni anche con il 41% di invalidità

Abbiamo trattato l’argomento del diabete e l’invalidità con legge 104 in quest’articolo: Diabete: assegno invalidità e accompagnamento con legge 104. Un lettore ci pone la seguente domanda: Salve, a seguito della preziosa informazione dal vostro link, chiedo un parere professionale riguardo il mio stato di salute: sono un uomo di 59 anni affetto diabete mellito di tipo due, diagnosticato dal diabetologo da circa 10 anni, combatto la malattia seguendo un giusto controllo alimentare e praticando attività fisica. Non mi è stata prescritta alcuna insulina. Alla luce di cui sopra chiede a quale percentuale di invalidità civile potrei aver diritto e se eventualmente potrei avere la 104/92 art 3 comma 3. Grazie per la collaborazione, cordiali saluti.

Diabete e invalidità

Gent.mo Sig.

Il diabete mellito rientra certamente nelle malattie invalidanti la cui percentuale è stabilita in base alla gravità e alla complicanze ed in alcuni casi vengono riconosciuti alcuni benefici di cui alla Legge 104/92 già con uno stato di invalidità pari o superiore al 41% ovviamente a discrezione della Commissione Medica esaminante.

Cordialmente Avv. Fernanda Elisa De Siena