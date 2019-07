Il diabete rientra nelle patologie invalidanti: ecco l’elenco completo

Il diabete rientra nelle patologie invalidanti dell’apparato endocrino, che comportano una maggiore riduzione della capacità lavorativa, nello specifico: 1) diabete mellito con complicanze moderate: invalidità dal 61 al 90%; 2) diabete mellito con complicanze moderate: invalidità dal 91 al 100%.

Diabete: patologia invalidante

Un lettore ci pone il seguente quesito: Vorrei sapere come mai il diabete non rientra in quell’elenco. Distinti saluti e attendo una spiegazione.

Gent.mo Sig.re

Non spiega l’elenco a cui si riferisce, comunque, il diabete rientra tra le patologie invalidanti come sopra specificato. In base al grado di invalidità è possibile ottenere l’assegno ordinario di invalidità che dopo tre rinnovi si trasforma in pensione. In alcuni casi dove sussistono difficoltà di deambulazione è possibile fare domanda dell’indennità di accompagnamento che è pari per il 2019 a € 517,84.

Può trovare qui l’elenco completo delle patologie che danno diritto all’invalidità: Pensione invalidità e legge 104, le malattie invalidanti, le nuove tabelle aggiornate