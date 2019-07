Indennità di frequenza anche nei mesi estivi: luglio, agosto e settembre

Indennità di frequenza: Buon giorno, sono mamma di S., bambino di 12 anni titolare di un indennità di frequenza. Sono venuta a conoscenza della possibilità di richiedere la frequenza anche per i mesi estivi. Mio figlio, da quattro anni, è seguito dal Servizio Territoriale Disabili della nostra città, due volte a settimana. È certificato ADHD e fa un percorso educativo, convenzionato USL, anche in luglio, agosto e settembre. Chiedo, abbiamo i requisiti per fare domanda per la frequenza estiva? Grazie per l’attenzione. Saluti.

Indennità di frequenza: conviene sempre presentare la documentazione

Gent.ma Sig.ra

Le consiglio di inoltrare anche nel dubbio la domanda all’Inps competente allegando bene tutte le certificazioni per la frequenza ai percorsi educativi.

Cordialmente Avv. Fernanda Elisa De Siena

È possibile consultare qui la guida completa con il modulo per fare domanda: Minori disabili, indennità di frequenza ratei estivi: ecco come ottenerli