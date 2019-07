Invalidità al 67%: ecco quali agevolazioni e benefici concessi

Avendo una percentuale di invalidità del 67%! Cosa posso avere come detrazioni o riduzioni? Come avevo scritto a Settembre dovrò fare un stato di aggravamento con il Cardiologo! Perché ho delle sofferenze! Eventualmente se posso disturbarvi in futuro! Se si dovesse intraprendere un’azione legale per il riconoscimento di Supplemento di gravità! La ringrazio e la terrò informata della situazione! Se non la disturba. Grazie molte della Sua gentile risposta. Buona serata.

Benefici per invalidità al 67%:

Gent.mo Sig.re

Al riconoscimento dell’invalidità pari al 67% la informo che sono connessi i seguenti benefici non economici:

1) fornitura di protesi, presidi e ausili in connessione con il tipo di infermità;

2) esenzione del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di diagnostica di laboratorio;

3) eventuali agevolazioni per tessere tranviarie;

4) agevolazioni per graduatorie case popolari;

5) agevolazioni canone telefonico in base ai redditi;

6) esenzione obbligo reperibilità alle visite fiscali.

Ci può sempre contattare, non disturba.

Cordialmente Avv. Fernanda Elisa De Siena