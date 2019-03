Invalidità temporanea con risarcimento del danno, la sentenza

Invalidità temporanea derivata da danno da intervento chirurgico per clip metalliche spostate all’interno creando una situazione di sofferenza continua. La sentenza del Tribunale di Monza, PER PRIMO in una causa patrocinata dall’avv. Gelsomina CIMINO ha riconosciuto – discostandosi profondamente dagli ordinari criteri di liquidazione generalmente adottati – la responsabilità del danno da invalidità temporanea per la durata di ben otto anni.

Invalidità temporanea: il caso

Il caso traeva origine da un intervento chirurgico cui si era sottoposto l’attore e a seguito del quale, aveva riportato danni per la presenza di clip metalliche che, sebbene normalmente utilizzate per quel tipo di intervento (rimozione di ernia iatale), si erano però spostate dal luogo dove erano state collocate e, già aperte, gli avevano procurato dolori in tutta la zona addominale e al fianco sinistro, fino alla loro completa rimozione che è avvenuta dopo ben otto anni all’intervento.

Risarcimento del danno di invalidità temporanea: la sentenza

La soluzione adottata dal Tribunale (risarcimento di danno da invalidità temporanea) è risultata il frutto di una valutazione di tipo soggettivo (“Non appare giustificato non riconoscergli l’esistenza di una sofferenza fisica perdurante per otto anni, in nome di una prassi liquidatoria non codificata. Sarebbe paradossale addebitare al sig. (omissis) il fatto che il danno di natura temporanea si sia protratto per una durata abnorme, quando ha fatto il possibile per limitarla. In altri termini, se la struttura convenuta avesse riscontrato la presenza delle Clips entro pochi mesi dalla loro presenza e le avesse rimosse, è verosimile che il sig. (omissis) ormai sarebbe pienamente guarito ed avrebbe dimenticato tutta la vicenda”)

La sentenza: Trib-Monza-sentenza-n.-152_2019