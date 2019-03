Lavoratore con handicap titolare 104: può rifiutare di lavorare i festivi?

Un lavoratore disabile titolare di legge 104 è obbligato a lavorare la domenica? Cosa dice la legge al riguardo? C’è qualche cavillo che esonera il lavoratore a prestare attività lavorativa nei giorni festivi e di domenica oppure la legge al riguardo non prevede nulla? Vediamo insieme il caso del nostro lettore che dopo 20 anni in cui è stato esonerato dal turno domenicale, ora, è stato obbligato a lavorare anche di domenica e ci chiede se esiste qualche circolare che dica esplicitamente che il lavoro domenicale può essere rifiutato dal lavoratore con handicap beneficiario di legge 104.

Un nostro lettore ci chiede: “Buongiorno sono disabile e ho la 104 art 3 comma 3 e mi hanno messo a lavorare di domenica che prima per 20 anni non ho mai lavorato di domenica.

Essendo portatore handicap non riesco a trovare una circolare o un scritto che io posso rifiutare esplicitamente di lavorare in giorno festivo?”

La legge 104 non prevede la possibilità ne per il familiare che assiste un disabile grave nè per il lavoratore portatore di handicap in base alla legge 104 articolo 3 comma 3 la possibilità di potersi rifiutare di prestare lavoro festivo o domenicale. A prevederlo, però, sono alcuni contratti collettivi nazionali di categoria (come ad esempio quello del Terziario e quello del Commercio nei quali è stabilito che i portatori di handicap grave che beneficiano della legge 104 non sono tenuti a lavorare i giorni festivi e la domenica e possono legittimamente rifiutarsi di farlo).

A questo punto, quindi, deve consultare il suo contratto collettivo nazionale di categoria (non ha specificato in che settore lavora e quindi non ho potuto aiutarla consultandolo per lei) e vedere cosa prevede riguardo al lavoro festivo e domenicale per i portatori di handicap grave che beneficiano della legge 104. Se, invece, lavora nel settore del Commercio o nel Terziario le ho già fornito la risposta che cercava.