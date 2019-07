Permessi legge 104 di tre giorni mensili (per sé e per il familiare) e congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare disabile in situazione di handicap grave, quanto incidono sui contributi a livello pensionistico? È la domanda che ci ha posto un nostro lettore, ed esattamente: Salve, sono L. A. di anni 62, ho una domanda: L.104 e congedo biennale quanto incidono ai fini contributivi pensionistici? Viene decurtato qualcosa o per intero?

Permessi legge 104 retribuiti

Come più volte riportato nei nostri articoli i permessi legge 104 sono permessi retribuiti per i lavoratori possessori della lege 104 art. 3 comma 3 o per i lavoratori che assistono il familiare in situazione di handicap grave sempre possessore della legge 104 art. 3.

L’indennità corrisposta al lavoratore è pari all’intera retribuzione spettante, solo escluse solo eventuali maggiorazioni. I permessi non incidono sulle ferie, tredicesima e TFR.

Congedo straordinario legge 151

Queste regole non valgono per il congedo biennale retribuito, in quanto la retribuzione viene considerata in base all’ultima retribuzione percepita l’ultimo mese di lavoro che precede il congedo. Inoltre, nel periodo fruizione del congedo il lavoratore, come precisato dalla normativa, non matura le ferie, la tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto (TFR).

Contributi figurativi

Entrambe le misure (permessi legge 104 e congedo straordinario legge 151), nel periodo di fruizione sono coperti da contribuzione figurativa. Quindi riassumendo: