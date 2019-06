Legge 104 e sconti per acquisto mobili con iva al 4%, è possibile?

È possibile trovare in quest’articolo l’elenco delle: Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, tutte le novità

Quindi, l’acquisto dei mobili non rientra nelle agevolazioni disabili.

La normativa vigente tutela le persone disabili, ci sono molti acquisti che permettono di avere agevolazioni e sono legati alla patologia invalidante. Gli acquisiti di beni considerati beni di facile consumo non rientrano nelle agevolazioni.

Le persone disabili in possesso della legge 104 art. 3 comma 3 hanno diritto a innumerevoli agevolazioni tra cui l’esenzione del bollo auto, l’acquisto di autovettura con l’iva agevolata al 4% anziché il 22%; sezione iscrizione PRA, pass disabili, ecc.

La legge 104 tutela le persone con disabilità con la possibilità di varie agevolazioni anche ai fini fiscali, un lettore ci pone la seguente domanda: Salve, a mio padre è stata riconosciuta la legge 104, volevo sapere se per l’acquisto si mobili può avvalersi dell’Iva al 4%. Grazie

