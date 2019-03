Legge 104: ecco la dicitura che non da diritto alle agevolazioni fiscali

Il verbale legge 104 per poter fruire delle agevolazioni fiscali deve riportare una particolare dicitura. Nello specifico la normativa prevede il verbale riporti in modo chiaro e specifico l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità, secondo l’art. 4 del DL 9 febbraio 2012 n. 5. Quindi, se il verbale non riporta che l’interessato possiede i requisiti tra quelli di cui all’art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, non è possibile fruire delle agevolazioni fiscali disabili.

Legge 104: la dicitura che non da diritto alle agevolazioni

Buonasera una informazione sono invalido 80% vorrei sapere se possibile avere delle spiegazione ho diritto al esenzione del bollo e Iva 4% per acquisto nuova auto .grazie

Purtroppo con questa dicitura lei non ha diritto alle agevolazioni fiscali per disabili (bollo auto, acquisto auto con Iva agevolata al 4%, detrazione Irpef acquisto auto del 19%, esenzione tassa di registro passaggio di proprietà).

