Sono previste esenzioni per la tassa dei rifiuti e del canone Rai per i soggetti con legge 104 art. 3 comma 3? E’ la domanda che ci viene posta più volte. Le agevolazioni sono previste ma bisogna trovarsi in particolari situazioni. In quest’articolo esamineremo quando è possibile ottenere le esenzioni per la tassa sui rifiuti e per il canone Rai, rispondendo ad un quesito di un nostro lettore.

Quando è possibile chiedere l’esenzione della tassa rifiuti e il canone Rai con legge 104

Ho la moglie a carico mio ed è invalida civile con la legge 104 con accompagno. Chiedo gentilmente se posso usufruire dal pagamento sulla tassa dei rifiuti., come pure sul canone RAI. In attesa di un Vostro riscontro. Distinti saluti

Tassa rifiuti – TARI

Per l’esenzione della tassa sui rifiuti, non esistono specifiche disposizioni nazionali che stabiliscono riduzioni o esenzioni a favore dei disabili con la legge 104 art. 3 comma 3. Le agevolazioni si possono ottenere in base alle delibere dei Comuni di appartenenza.

Per sapere se il comune ha deliberato la possibilità di esenzione o riduzione per i soggetti con disabilità, bisogna rivolgersi al Comune di appartenenza all’ufficio tributi.

Per maggiori chiarimenti consigliamo di leggere: Legge 104 e sconto sulla tassa sui rifiuti domestici, come fare domanda.

Esenzione Canone RAI

Per i disabili con verbale legge 104 art. 3 comma 3, non è prevista l’esenzione del canone Rai. Quest’agevolazione per i disabili esisteva molti anni fa, poi è stata cancellata. L’Agenzia ha precisato che: “la legge non prevede, a favore delle persone disabili, ipotesi di esonero dal pagamento del canone di abbonamento, infatti dal 01/01/74 tale esenzione e’ stata abrogata ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29/9/73 n. 601”

Possono beneficiare dell’esenzione del Canone Rai i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 8.000 euro, il reddito da considerare è quello dell’anno precedente.

E’ possibile scaricare qui il modulo per fare domanda: Modulo Esenzione Canone RAI