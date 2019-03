Legge 104: modulo per coabitazione nel congedo straordinario

Per chi fa domanda del congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave con verbale legge 104 art. 3 comma 3, la normativa vigente chiarisce che il requisito di convivenza si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione. Questo requisito deve essere provato mediante produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/20000 artt. 46 e 47. Abbiamo redatto un fac simile da poter allegare alla domanda di congedo straordinario legge 151 in caso di coabitazione.

Congedo straordinario con legge 104 modello di dichiarazione sostitutiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ

Con questo modello il Contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, stati, qualità personali e fatti che lo riguardano o dei quali abbia diretta conoscenza (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).

Io sottoscritto/a______________________________ codice fiscale ___________________ nato/a a ___________________________prov. _________ il _________________residente a ________________________________ via ___________________________________ n. ______cap ________________

tel. ________________fax ______________ email________________________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)

dichiaro

(Dimostrare in modo dettagliato la coabitazione con il familiare con handicap grave, legge 104 art. 3 comma 3, per cui si chiede la prestazione)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esporre anche la normativa di riferimento, in particolare: “il nuovo orientamento era stato recepito dall’INPS nel Messaggio n. 6512 del 4 marzo 2010. Infatti, alla luce delle nuove indicazioni ministeriali, l’Istituto previdenziale aveva confermato che l’accertamento del requisito della “convivenza”, nei casi di specie, deve essere effettuato ritenendo sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso appartamento”.

Luogo e data _______________________ Firma _________________________________

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. L’interessato potrà accedere ai dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (informativa prevista dall’art. 13, Dlgs n. 196/2003).

