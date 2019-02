Legge 104 per assistere il familiare, esonero per turni domenicali e festivi?

Non è previsto nessun esonero per i festivi e i turni di domenica, salvo la possibilità di fruire dei permessi lavorativi con legge 104.

L’Ente specifica che la fruizione dei permessi legge 104 avvenga “a giornata”, indipendentemente dall’articolazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto effettuare nel giorno di interesse. Quindi, ne deriva che è possibile fruire il permesso con legge 104 anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica. Lo stesso principio viene applicato anche per il lavoro notturno.

L’Inps si è pronunciato sulla fruizione dei permessi lavorativi con legge 104 in ccorrispondenzadi turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive. Per turni di lavoro, si intendono ogni forma di organizzazione dell’oraro di lavoro, diversa dalla normale attività di lavoro giornaliero. L’orario aziendale, può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro festivo prestato durante le giornate festive compresa la domenica.

Buongiorno. Usufruiscono della legge 104, per il mio marito portatore di handicap grave. Lavoro come autista di trasporto pubblico locale, gestito da una azienda privata. La mia domanda è se posso rifiutare il lavoro nelle domeniche e nei festivi? Grazie

Permessi con legge 104 art. 3 comma 3 per assistere il familiare disabile, ci si chiede se è possibile rifiutare i turni lavorativi di domeniche e festivi. Analizziamo cosa prevede la normativa rispondendo al quesito di un nostro lettore:

