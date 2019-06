Pensione di vecchiaia anticipata con legge 104, quali possibilità

Buongiorno ho letto che esiste la possibilità di avere uno scivolo di 5 anni per chi assiste un familiare disabile…il mio quesito è per chi invece è titolare di Legge 104 ed è stato assunto con ex L 482 ed ha 30 anni di servizio e 55 di età ed è donna esiste la possibilità di uscire prima di morire? Grazie

Molto dipende dal settore in cui si lavora se pubblico o privato. La normativa prevede differenze sostanziali, analizziamo quali sono e la possibilità di accedere alla pensione anticipata invalidità (settore pubblico e privato).

Pensione anticipata con invalidità superiore all’80% (settore pubblico)

I dipendenti pubblici, a differenza di quelli del settore privato, non possono accedere all’anticipo della pensione di vecchiaia per invalidità superiore all’80% poiché questo beneficio è a loro precluso. Anche se si possiedono tutti i requisiti, i dipendenti pubblici non possono fare richiesta di questa tipologia di pensionamento. Quindi, se fa parte del settore pubblico, in quest’articolo, troverà l’inabilità al lavoro, alternativa alla pensione di invalidità prevista per i privati: Pensione di inabilità: ecco cos’è e come si fa la domanda

Per l’anticipo pensionistico, se ha aderito ad un fondo pensione, da almeno cinque anni, può accedere alla RITA, che prevede un anticipo pensionistico di cinque anni, può trovare tutte le informazioni qui: In pensione con la Rita con 57 anni di età: quando è possibile?

Pensione anticipata con invalidità superiore all’80% (settore privato)

Possono accedere anticipatamente alla pensione di vecchiaia i seguenti lavoratori dipendenti (Circolare INPS 35/2012):

non vedenti;

invalidi in misura non inferiore all’80%.

In riferimento all’età pensionabile, l’accertamento dello stato di invalidità (in misura non inferiore all’80%) deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell’Inps e il riconoscimento eventualmente già ottenuto da altro ente costituisce solo elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale. In altre parole, solo la commissione medica dell’Inps concederà o meno la possibilità di pensionamento anticipato per invalidità, non essendo sufficiente il riconoscimento avuto da altri enti con percentuale non inferiore all’80%.

Questo perché, secondo l’Inps, l’invalidità per questo beneficio deve essere valutata ai sensi della legge 222/1984 (legge riguardante la disciplina pensionabile dei lavoratori inabili o invalidi: pensione d’inabilità Inps e assegno ordinario d’invalidità Inps).

I requisiti richiesti per i lavoratori invalidi con l”80 per cento di invalidità, per il 2019 sono i seguenti:

61 anni uomini;

56 anni donne.

I requisiti anagrafici debbono essere adeguati all’aspettativa di vita, inoltre, questo trattamento pensionistico è soggetto alla disciplina delle finestre mobili. Tale disciplina comporta, a differenza da quanto previsto dalla Legge Fornero, la posticipazione di un anno della pensione dopo aver perfezionato i requisiti.

Requisiti contributivi

Oltre al requisito dell’80 per cento di invalidità, è necessario essere in possesso dell’anzianità contributiva prevista per la pensione di vecchiaia. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. I dipendenti invalidi hanno un ulteriore beneficio che è riconosciuto dall’articolo 80, comma 3 della legge 388/2000, che consente ai lavoratori con un’invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile, di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa.

E’ riconosciuto un limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa e risulta utile sia ai fini del diritto alla pensione che alla determinazione della sua misura per le anzianità soggette al calcolo retributivo, mentre risulta utile solo ai fini del diritto alla pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo.

Conclusione

Le ho esposto le possibilità attualmente in vigore, non avendo precisato il tipo di settore lavorativo e la percentuale d’invalidità non ho potuto fornirle una risposta specifica.